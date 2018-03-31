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Задымление вагона трамвая произошло на востоке Москвы
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Задымление вагона трамвая произошло на востоке Москвы 

РИАМО 5 часов назад
Водитель оперативно ликвидировал задымление вагона трамвая на востоке столицы, никто из пассажиров не пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
«Около 16:00 у остановки «Охотничья застава» на улице Олений Вал произошло задымление в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута №25. Водитель самостоятельно ликвидировал задымление. В общественном транспорте никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что вагон технических повреждений не получил, сейчас он направлен в депо, где специалисты установят причины случившегося. Трамвайное движение на этом участке оперативно восстановлено.
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