В Узбекистане двое мужчин попытались украсть корову, посадив ее в автомобиль

По данным полиции, мужчины оставили на трассе автомобиль бизнес-класса Chevrolet Malibu с тонированными стеклами. При проверке в автомобиле нашли корову.

"В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что водитель Chevrolet Malibu, житель Вобкентского района Бухарской области вступил в преступный сговор со своим зятем для осуществления кражи у местных жителей крупного и мелкого рогатого скота при помощи данного автомобиля", — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что при обыске дома у одного из мужчин нашли несколько коров и овец.