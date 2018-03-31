Ещё
В Узбекистане двое мужчин попытались украсть корову, посадив ее в автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Узбекистане двое мужчин попытались украсть корову, посадив ее в автомобиль 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Eduard Korniyenko/Reuters
В Узбекистане сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Бухарской области за кражу скота, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
По данным полиции, мужчины оставили на трассе автомобиль бизнес-класса Chevrolet Malibu с тонированными стеклами. При проверке в автомобиле нашли корову.
"В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что водитель Chevrolet Malibu, житель Вобкентского района Бухарской области вступил в преступный сговор со своим зятем для осуществления кражи у местных жителей крупного и мелкого рогатого скота при помощи данного автомобиля", — говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что при обыске дома у одного из мужчин нашли несколько коров и овец.
Газета.Ru: последние новости
Во Владимире загорелся автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность журналистами В Польше перевернулся автобус с российскими туристами В Румынии произошла авария на атомной электростанции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем206
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
Разрешить тонировку
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение