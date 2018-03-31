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Уголовное дело возбудили после смертельной аварии в саратовской Бородаевке
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Уголовное дело возбудили после смертельной аварии в саратовской Бородаевке 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Саратовская полиция возбудила уголовное дело после ДТП в селе Бородаевка, в результате которого в пятницу погибли четыре человека, еще столько же получили ранения. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс‐службе областного главка МВД.
На трассе произошло лобовое столкновение Renault Sandero с  ВАЗ-2109. В обеих машинах было по четыре человека. Погибли
48-летний
водитель отечественного автомобиля, две его пассажирки и одна из пассажирок иномарки.
В больницу увезли
63-летнего
водителя Renault, двух его пассажирок и одну пассажирку «девятки». По предварительным данным, виновником аварии является выживший водитель. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Сообщается, что подозреваемый не был ранее судим и в момент аварии находился в трезвом состоянии.
В субботу, 31 марта, автобус с российскими туристами перевернулся в Польше. Общее число пострадавших составило 12 человек. Туристы возвращались в Россию из Чехии.
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