Ещё
Жительница Московской области ответит за смерть в ДТП воронежского подростка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Московской области ответит за смерть в ДТП воронежского подростка 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Еще один юноша получил тяжёлые травмы. В Воронеже завершилось расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, ставшего причиной смерти 17-летнего жителя Аннинского района. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 31 марта. Спровоцировавшая ДТП жительница Московской области признала свою вину. В августе 2017 года 32-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent и двигаясь со скоростью около 70 км/ч по автодороге «Курск-Борисоглебск-Садовое-Щученские-Пески», проходящей по территории Аннинского района, не смогла правильно оценить дорожную обстановку. Она врезалась в стоящий на её полосе движения мотоцикл Racer. За рулём мотоцикла был 17-летний подросток, его пассажиром — 15-летний местный житель. После столкновения мотоцикл выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся во встречном направлении автопоездом из седельного тягача с полуприцепом. 17-летний подросток погиб, его пассажир получил тяжёлые травмы. Женщина признала свою вину. Дело направили в суд.
Вести Воронеж: последние новости
Очевидцы: в Воронеже иномарка влетела в дорожный указатель – пострадали 3 человека Число жертв ДТП с автобусом и фурой на трассе в Воронежской области выросло до трёх На остановке в Воронеже под колёса поехавшего автобуса упала пенсионерка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем206
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
Разрешить тонировку
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение