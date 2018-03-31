Жительница Московской области ответит за смерть в ДТП воронежского подростка 

Еще один юноша получил тяжёлые травмы. В Воронеже завершилось расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, ставшего причиной смерти 17-летнего жителя Аннинского района. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 31 марта. Спровоцировавшая ДТП жительница Московской области признала свою вину. В августе 2017 года 32-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent и двигаясь со скоростью около 70 км/ч по автодороге «Курск-Борисоглебск-Садовое-Щученские-Пески», проходящей по территории Аннинского района, не смогла правильно оценить дорожную обстановку. Она врезалась в стоящий на её полосе движения мотоцикл Racer. За рулём мотоцикла был 17-летний подросток, его пассажиром — 15-летний местный житель. После столкновения мотоцикл выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся во встречном направлении автопоездом из седельного тягача с полуприцепом. 17-летний подросток погиб, его пассажир получил тяжёлые травмы. Женщина признала свою вину. Дело направили в суд.