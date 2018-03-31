Во Франции пьяный водитель попытался въехать в толпу, назвавшись террористом

В деревне Вилербан под Лионом пьяный 34-летний мужчина направил свой легковой автомобиль на скорости 50 км/ч на людей, собравшихся на фестиваль электронной музыки. Началась паника и только по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Вылезший из машины 34-летний мужчина закричал, что он террорист, после чего его задержали подоспевшие сотрудники полиции. При задержании получили ушибы и царапины два офицера.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 марта.