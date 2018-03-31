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Во Франции пьяный водитель попытался въехать в толпу, назвавшись террористом
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Во Франции пьяный водитель попытался въехать в толпу, назвавшись террористом 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В деревне Вилербан под Лионом пьяный 34-летний мужчина направил свой легковой автомобиль на скорости 50 км/ч на людей, собравшихся на фестиваль электронной музыки. Началась паника и только по счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Вылезший из машины 34-летний мужчина закричал, что он террорист, после чего его задержали подоспевшие сотрудники полиции. При задержании получили ушибы и царапины два офицера.
Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 марта.
23 марта под Лионом 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим ранил водителя автомобиля и убил пассажира, обстрелял возвращавшуюся со спортивных занятий безоружную группу спецназа, а затем захватил заложников в супермаркете. В ходе штурма Лакдим был убит, также погибли еще три человека, 15 получили ранения. Ответственность взяла на себя "ИГ" (запрещена в РФ).
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