Движение на трех федеральных трассах ограничивают дорожные работы

Дорожные работы, связанные с ограничением движения, ведутся 1 апреля на федеральных трассах в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 13-96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция автодороги.

А-181 «Выборг –Светогорск»:

— км 13-14 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;

— км 26-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;

— км 2-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.