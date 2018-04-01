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Движение на трех федеральных трассах ограничивают дорожные работы
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Движение на трех федеральных трассах ограничивают дорожные работы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Газета Daily
Дорожные работы, связанные с ограничением движения, ведутся 1 апреля на федеральных трассах в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:
— км 13-96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция автодороги.
А-181 «Выборг –Светогорск»:
— км 13-14 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
— км 26-27 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;
— км 2-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.
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