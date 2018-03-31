На трассе «Кола» столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Сегодня, 31 марта, в 16:45 на 389 км автодороги «Кола» произошло столкновение трех легковых автомобилей, которые двигались в попутном направлении.

В настоящее время движение транспорта организовано по одной полосе движения. По предварительным данным, в ДТП пострадавших участников движения нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

Уважаемые водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к данному участку автодороги,

— предупреждает ГИБДД Карелии.

UPD: на 18:00 движение полностью восстановлено.