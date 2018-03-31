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На трассе «Кола» столкнулись три автомобиля
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На трассе «Кола» столкнулись три автомобиля 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
Сегодня, 31 марта, в 16:45 на 389 км автодороги «Кола» произошло столкновение трех легковых автомобилей, которые двигались в попутном направлении.
В настоящее время движение транспорта организовано по одной полосе движения. По предварительным данным, в ДТП пострадавших участников движения нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Уважаемые водители, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к данному участку автодороги,
— предупреждает ГИБДД Карелии.
UPD: на 18:00 движение полностью восстановлено.
По материалам: ptzgovorit.ru
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