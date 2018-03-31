В Сокольниках произошло задымление в трамвае на маршруте №25

В районе Оленьего вала в Сокольниках произошло небольшое задымление в трамвае. Водитель самостоятельно справился в проблемой. Из пассажиров никто не пострадал, движение не нарушено. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Мосгортранса.

На Оленьем Валу что-то задымилось в районе первой тележки трамвая № 25. Водитель сам справился. Никто не пострадал. Трамвай уехал. Движение в норме. Некоторые издания в свойственной им манере пишут про апокалипсис, но это не так. Будьте бдительны!

— Мосгортранс (@mosgortrans_ru)

March 31, 2018

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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