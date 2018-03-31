Пообедали «дорожные черви»: на тротуарах Мехзавода провалилась плитка 

Жители Самары пожаловались на ужасное состояние тротуаров в поселке Мехзавод. Все дело в том, что плитка здесь буквально провалилась. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Сегодня шел по Мехзаводу и снова увидел размытую плитку рядом с Московским шоссе. На пешеходном переходе она так и вовсе волнами пошла, —рассказал очевидец.
Очевидно, отремонтированные в прошлом году дороги и тротуары в Самаре не выдержали оттепели. Горожане заметили исчезновение плитки на пересечении Московского шоссе и Бубнова. Также пострадал перекресток улиц Венцека и Водников.
Увидев провалы в асфальте, горожане вспомнили, что иногда в Самаре так хулиганят «дорожные черви». В рацион мифических существ входит асфальт и плитка. Так, от их зубов «пострадала» брусчатка на Московском шоссе на участке от Зои Космодемьянской до Георгия Димитрова, пересечении Ракитовского и Волжского шоссе и на Силина.