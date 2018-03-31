Ещё
Пообедали «дорожные черви»: на тротуарах Мехзавода провалилась плитка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пообедали «дорожные черви»: на тротуарах Мехзавода провалилась плитка 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на ужасное состояние тротуаров в поселке Мехзавод. Все дело в том, что плитка здесь буквально провалилась. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— Сегодня шел по Мехзаводу и снова увидел размытую плитку рядом с Московским шоссе. На пешеходном переходе она так и вовсе волнами пошла, —рассказал очевидец.
Очевидно, отремонтированные в прошлом году дороги и тротуары в Самаре не выдержали оттепели. Горожане заметили исчезновение плитки на пересечении Московского шоссе и Бубнова. Также пострадал перекресток улиц Венцека и Водников.
Увидев провалы в асфальте, горожане вспомнили, что иногда в Самаре так хулиганят «дорожные черви». В рацион мифических существ входит асфальт и плитка. Так, от их зубов «пострадала» брусчатка на Московском шоссе на участке от Зои Космодемьянской до Георгия Димитрова, пересечении Ракитовского и Волжского шоссе и на Силина.
63.ru: последние новости
Свершилось: в Самаре открыли движение по улице Луначарского В Ставропольском районе отечественная легковушка врезалась в фуру, водитель погиб Автомобиль отлетел на обочину: на Юных пионеров — Каховской столкнулись две легковушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем205
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Разрешить тонировку
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение