Пообедали «дорожные черви»: на тротуарах Мехзавода провалилась плитка

Жители Самары пожаловались на ужасное состояние тротуаров в поселке Мехзавод. Все дело в том, что плитка здесь буквально провалилась. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Сегодня шел по Мехзаводу и снова увидел размытую плитку рядом с Московским шоссе. На пешеходном переходе она так и вовсе волнами пошла, —рассказал очевидец.

Очевидно, отремонтированные в прошлом году дороги и тротуары в Самаре не выдержали оттепели. Горожане заметили исчезновение плитки на пересечении Московского шоссе и Бубнова. Также пострадал перекресток улиц Венцека и Водников.