В центре Ростова столкнулись маршрутка и Mitsubishi

Сегодня в донской столице произошла авария с участием маршрутного такси № 55. ДТП случилось около 18:20 на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Буденновского.

— Водитель Mitsubishi Lancer решил припарковать свой автомобиль возле остановки, а в этот момент маршрутчик начал притормаживать. Так они столкнулись, — рассказали очевидцы дорожного инцидента.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Несколько дней назад на улице Нансена маршрутка врезалась в Mercedes. В этой аварии также обошлось без пострадавших.