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В центре Ростова столкнулись маршрутка и Mitsubishi
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В центре Ростова столкнулись маршрутка и Mitsubishi 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Сегодня в донской столице произошла авария с участием маршрутного такси № 55. ДТП случилось около 18:20 на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Буденновского.
— Водитель Mitsubishi Lancer решил припарковать свой автомобиль возле остановки, а в этот момент маршрутчик начал притормаживать. Так они столкнулись, — рассказали очевидцы дорожного инцидента.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
Несколько дней назад на улице Нансена маршрутка врезалась в Mercedes. В этой аварии также обошлось без пострадавших.
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