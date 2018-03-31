BMW запустит в производство кросс-купе X8

Немецкий производитель премиальных автомобилей рассматривает возможность запуска в производство кросс-купе BMW X8, которое станет самой дорогой моделью марки и займет нишу между BMW X7 и роскошным внедорожником Rolls-Royce Cullinan.

По инсайдерской информации X8 будет внешне напоминать X6, однако по размерам превзойдет его и готовящийся к дебюту BMW X7.

Автомобиль получит вместительный роскошный салон, множество систем помощи водителю и новые технологии в области автопилотирования. Что касается двигателей, то минимальным мотором станет бензиновый V8. Кроме того, ожидается появление гибридной версии. Автомобиль получит головную оптику и ноздри в стиле флагманского седана BMW 7-серии. Первые прототипы BMW X8 могут быть представлены к концу этого года. Внешность самого крупного и роскошного BMW X8 можно увидеть на представленных независимыми дизайнерами рендерах.