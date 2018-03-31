Ещё
BMW запустит в производство кросс-купе X8
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW запустит в производство кросс-купе X8 

Южный автомобиль 41 минуту назад
Фото: Южный автомобиль
Немецкий производитель премиальных автомобилей рассматривает возможность запуска в производство кросс-купе BMW X8, которое станет самой дорогой моделью марки и займет нишу между BMW X7 и роскошным внедорожником Rolls-Royce Cullinan.
По инсайдерской информации X8 будет внешне напоминать X6, однако по размерам превзойдет его и готовящийся к дебюту BMW X7.
Автомобиль получит вместительный роскошный салон, множество систем помощи водителю и новые технологии в области автопилотирования. Что касается двигателей, то минимальным мотором станет бензиновый V8. Кроме того, ожидается появление гибридной версии. Автомобиль получит головную оптику и ноздри в стиле флагманского седана BMW 7-серии. Первые прототипы BMW X8 могут быть представлены к концу этого года. Внешность самого крупного и роскошного BMW X8 можно увидеть на представленных независимыми дизайнерами рендерах.
Рендер BMW X8 от дизайнера Аксёнова Никиты составлен из деталей представленного BMW X7, но с некоторыми отличиями, так как показанный недавно концепт может очень сильно отличаться от серийного автомобиля и быть в том дизайне, который нам более близок и понятен. Появления первых серийных BMW X8 стоит не раньше 2020 года.
Южный автомобиль: последние новости
Новый кроссовер Toyota RAV4 дебютировал официально Найдена парковка с тысячами брошенных Volkswagen В Ростове ограничат проезд по проспекту Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов72
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем203
Разрешить тонировку
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение