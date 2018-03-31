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У магазина Кристалл в Левобережье мегаполиса столкнулось два автобуса
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У магазина Кристалл в Левобережье мегаполиса столкнулось два автобуса 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске сегодня, 31 марта возле магазина Кристалл на площади Маркса произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сообщается, что автобус, обслуживающий маршрут №45 врезался в автобус, который следует маршрутом № 4. От удара у №45 разбилось боковое стекло, а также разрушилось зеркало заднего вида. А второй участник ДТП получил небольшие повреждения.
Автобус №45 ходит обычно другим маршрутом и не появляется в районе магазина Кристалл, но сегодня на площади Маркса развернулась продовольственная ярмарка, из-за чего некоторые прилегающие улицы были перекрыты, автобусы были вынуждены следовать в объезд.
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