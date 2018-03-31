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«Было три хлопка, одно попадание»: на Юго-Западе обстреляли Daewoo Matiz
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«Было три хлопка, одно попадание»: на Юго-Западе обстреляли Daewoo Matiz 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге обстреляли малолитражку Daewoo Matiz. По словам её владельца, огонь по его машине открыл водитель Range Rover, который перед этим едва не спровоцировал ДТП.
— Мы ехали по улице Серафимы Дерябиной, — рассказал молодой человек по имени Дмитрий, — в районе пересечения с Бардина мы начали съезжать на дублёр, и в этот момент нас справа подрезал Range Rover. Он пролетел на большой скорости, и мы едва успели остановиться. Я поехал за ним и обогнал. В салоне сидели молодые парни. Я сделал им замечание.
После этого, по словам водителя Дмитрия, водитель Range Rover достал пистолет:
— Было три хлопка, одно попадание, — уточнил парень, — одна из пуль угодила в крыло Daewoo.
Повредив чужую машину, водитель внедорожника резко развернулся и уехал в сторону ВИЗа.
— Я написал заявление в полицию, — сказал молодой человек. — Сегодня этот неадекват стрелял по мне, а завтра откроет пальбу ещё по кому-то!
В УМВД Екатеринбурга сказали, что проводят проверку по факту заявления.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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