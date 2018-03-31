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СМИ: при аварии на карусели во Франции погиб человек
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СМИ: при аварии на карусели во Франции погиб человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Мир24
ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Авария на карусели в городе Нёвиль-сюр-Сон (центр Франции, близ Лиона) привела к гибели одного и ранениям еще четырех человек. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM TV.
Инцидент произошел на пасхальной ярмарке. По неизвестной причине оторвалась одна из больших кабин карусели, в которой находилось более десятка людей. Погибший — взрослый человек. Состояние еще одного взрослого, по мнению врачей, крайне тяжелое.
Трое находившихся в корзине детей лишь легко пострадали. Еще шесть человек не получили даже травм. Жандармерией по факту происшедшего начато следствие.
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