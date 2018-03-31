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На пасхальной ярмарке под Лионом оторвалась кабина карусели с людьми
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На пасхальной ярмарке под Лионом оторвалась кабина карусели с людьми 

Вести.Ru 2 часа назад
Во Франции на пасхальной ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон (расположен в центре страны, неподалеку от Лиона) произошло ЧП: оторвалась одна из кабин карусели, в которой находилось более десяти человек. Один человек погиб, четверо получили травмы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, погиб взрослый человек, состояние еще одного пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжелое. Трое находившихся в кабине детей отделались легкими повреждениями.
Причины и все обстоятельства происшествия выясняет местная жандармерия.
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