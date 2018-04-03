Mercedes стоимостью 5,7 млн руб. украли в Марьино

По данным ведомства, в службу «02» обратился безработный мужчина 1993 г. рождения. «Гражданин сообщил, что в период с 20 февраля до 4 марта текущего года неизвестный на ул. Перерва украл принадлежащий организации автомобиль Mercedes-Benz GLS 400. Материальный ущерб составил около 5,7 млн руб.», — сказали в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника, а также машины.