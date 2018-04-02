В Краснодаре таксист бросил в машине документы и сбежал с места ДТП

По сведениям, которые имеются на данный момент, водитель Mazda двигался по улице Космонавтов и на перекрестке с улицей Крупской не пропустил ВАЗ-2109. В ходе столкновения двух автомобилей с различными травмами и ушибами на осмотр к медикам в больницу попали три человека: двое пассажиров иномарки в возрасте 34 и 52 лет, а также 21-летний водитель «Жигулей». Пострадавшим было достаточно и амбулаторной помощи, сообщили в УМВД России по Краснодару.

Водитель же Mazda с места происшествия убежал. Полицейские, ссылаясь на обнаруженные «шашечки», предполагают, что он подрабатывал таксистом. Во время осмотра автомобиля они также нашли стопку документов — паспорт, водительское удостоверение, страховку на автомобиль. Предположительно, именно этот мужчина находился во время ДТП за рулем. Известно, что он — местный житель, 1964 года рождения. Полиция его ищет.