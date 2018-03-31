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Машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП на юго‑востоке Москвы
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Машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
На перекрестке улиц Белореченской и Перерва в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и автомобиля Volkswagen, в результате столкновения «скорая» опрокинулась, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.
«На перекрестке Белореченской улицы и улицы Перерва столкнулись автомобиль Volkswagen и карета скорой помощи. После столкновения карета скорой помощи опрокинулась. В результате ДТП люди не пострадали», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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