Машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП на юго‑востоке Москвы

На перекрестке улиц Белореченской и Перерва в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и автомобиля Volkswagen , в результате столкновения «скорая» опрокинулась, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции

«На перекрестке Белореченской улицы и улицы Перерва столкнулись автомобиль Volkswagen и карета скорой помощи. После столкновения карета скорой помощи опрокинулась. В результате ДТП люди не пострадали», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.