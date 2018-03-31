Представившийся сотрудником мэрии саратовец ехал пьяный

Находившийся в сильном алкогольном опьянении житель Саратова был задержан дорожной полицией вечером 31 марта.

Ехавший за рулем Renault Logan мужчина спровоцировал ДТП в районе улиц Антонова и Днепропетровская. Горе-водитель столкнулся с ехавшим впереди него автомобилем Mitsubishi . Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.

Сотрудники ГАИ задержали смертельно пьяного виновника ДТП, который решил представиться сотрудником мэрии. После проверки личности задержанного выяснилось, что это не соответствует действительности: пьяный за рулем оказался вузовским преподавателем.

Во время задержания мужчина вел себя вызывающе. Теперь ему грозит уголовное наказание и лишение водительских прав.