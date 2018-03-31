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Представившийся сотрудником мэрии саратовец ехал пьяный
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Представившийся сотрудником мэрии саратовец ехал пьяный 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Находившийся в сильном алкогольном опьянении житель Саратова был задержан дорожной полицией вечером 31 марта.
Ехавший за рулем Renault Logan мужчина спровоцировал ДТП в районе улиц Антонова и Днепропетровская. Горе-водитель столкнулся с ехавшим впереди него автомобилем Mitsubishi. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
Сотрудники ГАИ задержали смертельно пьяного виновника ДТП, который решил представиться сотрудником мэрии. После проверки личности задержанного выяснилось, что это не соответствует действительности: пьяный за рулем оказался вузовским преподавателем.
Во время задержания мужчина вел себя вызывающе. Теперь ему грозит уголовное наказание и лишение водительских прав.
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