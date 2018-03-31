Водитель, решивший, что он самый умный, опростоволосился во Владивостоке

Приморские интернет-пользователи посмеялись над автомобилистом, посчитавшим себя умнее других, сообщает PRIMPRESS.

Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Воропаева. На участке дороги скопилась пробка.

Один из водителей, попавших в затор, решил объехать пробку и выехал на тротуар. Но спустя несколько секунд застрял. В таком видео его и сфотографировали очевицыд.

«Карма мгновенная в действии», «Блин, там 5 минут постоять всего-то! Что спешит так?», «Замечательная новость!» — прокомментировали снимок юзеры.

Подписчики предположили, что у водителя были серьезные причины для спешки: в том числе, возможно, у него возникли проблемы со здоровьем.