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В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы
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В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы
РИА Новости
38 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Кабардино-Балкарии —
ГИБДД
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