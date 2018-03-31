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В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы
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В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Кабардино-Балкарии — ГИБДД
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