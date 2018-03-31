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В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека
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В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека 

Газета.Ru 15 часов назад
В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
"Около 20.00 мск в субботу на 398-м километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины «ВАЗ-2112» и пассажирского микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего перевозку по маршруту Ставрополь — Нальчик", — говорится в сообщении.
В результате происшествия погибли три пассажира и водитель ВАЗ, двое пассажиров микроавтобуса с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
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