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Думал, что пришла весна: под Рыбинском водитель на внедорожнике улетел с дороги
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Думал, что пришла весна: под Рыбинском водитель на внедорожнике улетел с дороги 

76.ru 35 минут назад
Фото: 76.ru
Такого подвоха от заснеженной трассы почему-то неожидал водитель «Митсубиси Паджеро», разогнавшийся на деревенской дороге. А может, он просто хотел опробовать возможности своей машины.
Внедорожник вынесло с дороги и перевернуло в сугроб на обочине. Авария случилась у деревни Оболтино в Рыбинском районе Ярославской области около 17:30 вечера. Пол-машины полностью утонуло в сугробе, а колеса иномарки выбило из общей конструкции машины.
— На место выехала дежурная пожарная часть и ГИББД, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасатели помогли выбраться водителю, который отделался ушибами и испугом.
Сегодня ранним утром на трассе М-8 КАМАЗ протаранил другой грузовик.
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