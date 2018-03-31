Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Кабардино‐Балкарии 

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе «Кавказ». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УГИБДД МВД.
На 398 километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины
ВАЗ-2112
и пассажирского микроавтобуса «Мерседес».
Водитель и три пассажира
ВАЗ-2112
погибли на месте. Два пассажира микроавтобуса были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как тяжелое.
По сообщениям
пресс-службы, авария произошла в 20:40.
На месте происшествия работают пять
пожарных-спасателей
и одна единица техники.
Автобус с туристами врезался в грузовик в Баварии на юге Германии. Шофер автобуса скончался на месте, еще 18 человек пострадали.