Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Кабардино‐Балкарии

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе «Кавказ». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное УГИБДД МВД.

На 398 километре автодороги «Кавказ» произошло столкновение автомашины

ВАЗ-2112

и пассажирского микроавтобуса « Мерседес ».

Водитель и три пассажира

ВАЗ-2112

погибли на месте. Два пассажира микроавтобуса были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

По сообщениям

пресс-службы, авария произошла в 20:40.

На месте происшествия работают пять

пожарных-спасателей

и одна единица техники.

Автобус с туристами врезался в грузовик в Баварии на юге Германии. Шофер автобуса скончался на месте, еще 18 человек пострадали.