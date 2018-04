Жительница Приморья не ожидала увидеть такое под колесами своего авто

Жительница Приморья рассказала о шокирующей находке под колесами своего автомобиля, сообщает PRIMPRESS.

По словам женщины, проживающей в Артеме, утром она собиралась отвезти дочь на учебу и пошла вместе с ней к автомобилю. Перед поездкой автолюбительница решила осмотреть машину и обнаружила нечто интересное под колесами.

«Там лежали гвозди, сточенные до остроты, вставленные в крашеную краской губку. Я как понимаю, для жесткости, чтобы гвоздь стоял крепко! Понятно для того, чтобы я проколола колеса, а дальше по схеме», — отметила женщина, слова которой приводит «ДПС-Контроль».

Женщина не знает, кому могла насолить, чтобы ей так отомстили. Горожанка посоветовала всем водителям осматривать свои авто перед тем, как начать движение.

«Опыт научил осматривать машину перед тем, как ехать, чего и всем советую. Подло тому, кто это делает! Я вожу свою дочь на машине, и воспитываю одна!», — заключила женщина.

