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В Воронеже возбудили дело после падения на школьника наледи с крыши дома
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В Воронеже возбудили дело после падения на школьника наледи с крыши дома 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту падения наледи с крыши дома на 12-летнего школьника в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Мальчик был госпитализирован 1 апреля с компрессионным переломом 5-8 позвонков после того, как на него с крыши пятиэтажного дома по улице Артамонова упала наледь. Состояние мальчика врачи оценивали как средней степени тяжести.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. Санкция данной стать предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности.
В середине марта в центре Воронежа упавшей с крыши наледью была тяжело травмирована 35-летняя женщина, которая шла на работу. Днем 25 марта упавшая с крыши многоквартирного дома №2 по улице Театральная в самом центре Воронежа наледь убила 71-летнего мужчину.
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