Агрессивный таксист отобрал у жителя Владивостока норковую шапку

В темное время суток в полицию позвонил мужчина и сообщил о нападении водителя одной из фирм такси. Горожанин рассказал, что вызвал машину и доехал на ней до своего дома в Первореченском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Мужчине не хватило денег, чтобы расплатиться за услуги перевозчика, поэтому он предложил водителю подняться к нему в квартиру, где он доплатит необходимую сумму.

На это предложение таксист отреагировал неадекватно и набросился на своего пассажира с кулаками. Во время потасовки рулевой авто разбил смартфон горожанина, а также забрал у него норковую шапку, после чего уехал.

Пострадавший поднялся домой и сообщил о происшествии в полицию. Мужчина описал внешность нападавшего и марку его машины.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.