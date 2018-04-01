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Агрессивный таксист отобрал у жителя Владивостока норковую шапку
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Агрессивный таксист отобрал у жителя Владивостока норковую шапку 

Primpress 10 часов назад
Фото: Primpress
В темное время суток в полицию позвонил мужчина и сообщил о нападении водителя одной из фирм такси. Горожанин рассказал, что вызвал машину и доехал на ней до своего дома в Первореченском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчине не хватило денег, чтобы расплатиться за услуги перевозчика, поэтому он предложил водителю подняться к нему в квартиру, где он доплатит необходимую сумму.
На это предложение таксист отреагировал неадекватно и набросился на своего пассажира с кулаками. Во время потасовки рулевой авто разбил смартфон горожанина, а также забрал у него норковую шапку, после чего уехал.
Пострадавший поднялся домой и сообщил о происшествии в полицию. Мужчина описал внешность нападавшего и марку его машины.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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