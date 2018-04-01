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В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком
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В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком 

Мир24 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле одного из бизнес-центров, пишет Life со ссылкой на очевидцев, снявших ЧП на видео.
На кадрах видно, как клубы горячего пара поднимаются вверх над припаркованными рядом с местом аварии автомобилями.
Обстоятельства случившегося выясняются. Данных о пострадавших не поступало.
Напомним, аналогичная коммунальная авария произошла в Санкт-Петербурге в декабре. Тогда из-за прорыва трубы юг города погрузился в туман. Чтобы остановить поток кипятка из неисправной теплотрассы потребовалось несколько часов.
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