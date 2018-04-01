В Ростове маршрутка с пассажирами протаранила «Гранту» 

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в донской столице. 31 марта около 21:30 в переулке Сальский столкнулись автобус «Мерседес Бенц» и «Лада Гранта».
Авария произошла возле дома №44 на регулируемом перекрестке.
— Автобус, двигавшийся по маршруту №90 «Центральный рынок — Днепровский», за рулем которого находился 55-летний водитель, врезался в отечественную легковушку под управлением 40-летнего мужчины, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Гранты». В момент ДТП в автобусе находились 8 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.
В обстоятельствах аварии сейчас разбирается дорожная полиция.