В Ростове маршрутка с пассажирами протаранила «Гранту»

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в донской столице. 31 марта около 21:30 в переулке Сальский столкнулись автобус « Мерседес Бенц» и « Лада Гранта ».

Авария произошла возле дома №44 на регулируемом перекрестке.

— Автобус, двигавшийся по маршруту №90 «Центральный рынок — Днепровский», за рулем которого находился 55-летний водитель, врезался в отечественную легковушку под управлением 40-летнего мужчины, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Гранты». В момент ДТП в автобусе находились 8 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.