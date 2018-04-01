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В Ливнах легковой автомобиль въехал в дом
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В Ливнах легковой автомобиль въехал в дом 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром, 1 апреля, в городе Ливны Орловской области.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии на улице Гражданской поступило в дежурную часть ПСЧ-7 в 04:50. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием.
В пресс-службе МЧС сообщили, что имеются спасённые. Машина получила сильные механические повреждения. Подробности аварии не уточняются. По данному факту ГИБДД проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
Сообщение В Ливнах легковой автомобиль въехал в дом появились сначала на РИА 57.
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