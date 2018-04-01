В Ливнах легковой автомобиль въехал в дом

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром, 1 апреля, в городе Ливны Орловской области.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии на улице Гражданской поступило в дежурную часть ПСЧ-7 в 04:50. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием.

В пресс-службе МЧС сообщили, что имеются спасённые. Машина получила сильные механические повреждения. Подробности аварии не уточняются. По данному факту ГИБДД проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.