На трассе Орёл-Брянск перевернулся большегруз МАЗ с песком

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло на автодороге в Орловской области накануне, 31 марат, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение об аварии на 46-м километре трассы Орёл-Брянск в Хотынецком районе поступило в дежурную часть в 15:14. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель большегруза МАЗ, который вёз песок, не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Урицкого местного пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. По факту аварии проводится проверка.