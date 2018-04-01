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На трассе Орёл-Брянск перевернулся большегруз МАЗ с песком
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На трассе Орёл-Брянск перевернулся большегруз МАЗ с песком 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло на автодороге в Орловской области накануне, 31 марат, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение об аварии на 46-м километре трассы Орёл-Брянск в Хотынецком районе поступило в дежурную часть в 15:14. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель большегруза МАЗ, который вёз песок, не справился с управлением и перевернулся в кювет.
В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Урицкого местного пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства. По факту аварии проводится проверка.
Сообщение На трассе Орёл-Брянск перевернулся большегруз МАЗ с песком появились сначала на РИА 57.
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