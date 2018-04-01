Курганцы пожаловались на автобус, зажавший пассажирку в дверях

Автобус зажал пассажирку дверьми в Кургане, об этом горожане сообщили в одной из групп в соцсети.

По словам автора поста, инцидент произошёл около 13 часов 31 марта на улице Станционной. ПАЗ маршрута № 365 начал движение от остановки «Школа № 30», зажав пассажирку в задних дверях.

«Женщине сильно ударило дверью по спине, зажало ногу, автобус так и не затормозил, поехал дальше. В состоянии шока госномер автобуса не запомнили, хотели бы на водителя написать жалобу», — говорится в сообщении.

В комментариях жители города дали автору несколько советов относительно того, куда можно сообщить об инциденте.

«Узнайте, где все пазики стоят, приходите и смотрите водил, и реально пишите уже не жалобу, а в прокуратуру . Могу адвоката посоветовать», — написала одна из участниц обсуждения.

«Звоните в МКУ, узнаете номер транспортной компании, звоните диспетчеру, она вам даст всю информацию с точностью 100%», — посоветовал другой курганец.

Напомним, ранее в Кургане следователи просили помощи свидетелей после инцидента со школьницей, которую автобус также зажал в дверях.