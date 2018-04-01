Российское правительство повысило ставки утилизационного сбора на автомобили

Изменения вступают в силу с 1 апреля.

1 апреля 2018 года вступает в силу постановление от 19 марта, которое устанавливает новые ставки утильсбора для автомобилей. Заявленная средняя индексация составляет 15%. Изменения распространяются также на полуприцепы.

Постановление меняет коэффициенты расчета утильсбора, которые устанавливаются, в частности, в зависимости от объема двигателя автомобиля, его возраста и полной массы.

При этом базовые ставки для расчета утильсбора не меняются. Они остаются на уровне 20 тысяч рублей для легковых автомобилей и 150 тысяч рублей для грузовиков и автобусов.

Так, для новых легковых автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 литров (самый популярный сегмент) коэффициент вырастет с 2,21 до 4,2. Таким образом, утильсбор повысится с 44,2 тысяч рублей до 84 тысяч рублей.

На прежнем уровне сохранятся коэффициенты для легковых машин, ввозимых физическими лицами для личного пользования. Помимо этого, постановление вводит отдельную категорию транспортных средств, произведенных на шасси 2017 года выпуска. Коэффициенты для таких автомобилей заморожены на прежнем уровне до конца 2018 года, сообщает Интерфакс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 апреля в России повышаются пенсии

Столичным автомобилистам порекомендовали не менять зимнюю резину до конца апреля

Движение транспорта на ряде улиц столицы ограничили из-за проведения пасхальных мероприятий