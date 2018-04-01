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В Пензенской области на трасе многотонная фура подмяла иномарку
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В Пензенской области на трасе многотонная фура подмяла иномарку 

PNZdrive 5 часов назад
В Пензенской области спасатели регионального МЧС устраняли последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал» в Кузнецком районе.
По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, аварию зафиксировали 1 апреля в 03:17 по московскому времени. Проезжую часть не поделили фура «MAN» и иномарка «Ауди-100». О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Для ликвидации последствий ДТП на место инцидента приехали три сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По факту происшествия проводится проверка.
«Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пензенской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обратились к жителям пресс-служба управления.
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