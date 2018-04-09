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На трассе Ачинск-Красноярск в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа
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На трассе Ачинск-Красноярск в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В группе «ЧП Красноярск» пишут, что дорога сегодня очень скользкая и предполагают, что авария могла произойти именно из-за плохих погодных условий.
На трассе Красноярск — Ачинск произошло смертельное ДТП. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия в социальной сети.
Как рассказали в ГИБДД, около 12 часов дня ВАЗ 2112 двигался по трассе в направлении от Ачинска в Красноярск, выехав на полосу встречного движения, он врезался в грузовик Volvo. От удара отечественный автомобиль буквально расплющило. Водитель погиб на месте, его личность устанавливается.
На месте ДТП работают следователи, полицейские. Из-за аварии было затруднено движение по трассе. Свидетели аварии говорят о том, что трасса была мокрая и скользкая.
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