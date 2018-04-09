На трассе Ачинск-Красноярск в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа

В группе «ЧП Красноярск» пишут, что дорога сегодня очень скользкая и предполагают, что авария могла произойти именно из-за плохих погодных условий.

На трассе Красноярск — Ачинск произошло смертельное ДТП. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия в социальной сети.

Как рассказали в ГИБДД , около 12 часов дня ВАЗ 2112 двигался по трассе в направлении от Ачинска в Красноярск, выехав на полосу встречного движения, он врезался в грузовик Volvo . От удара отечественный автомобиль буквально расплющило. Водитель погиб на месте, его личность устанавливается.

На месте ДТП работают следователи, полицейские. Из-за аварии было затруднено движение по трассе. Свидетели аварии говорят о том, что трасса была мокрая и скользкая.