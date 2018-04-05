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На трассе М-8 «Фольксваген» раздавил «двенашку»: пострадал водитель
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На трассе М-8 «Фольксваген» раздавил «двенашку»: пострадал водитель 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня на трассе М-8 «Холмогоры» в 14:30 произошло ДТП — автомобиль «Фольксваген-Тигуан» столкнулся с ВАЗ-2112. Иномарка налетела на стоявшую на обочине отечественную машину и смяла её, как консервную банку.
— Дорога была сухая, чистая, непонятно, почему водитель не справился с управлением, — говорят очевидцы ДТП.
Отечественную машину сильно измяло
Машины от удара откинуло в кювет. Пострадал водитель ВАЗа.
Еще одна авария на ровной дороге произошла вчера — когда машина влетела в знак автозаправки.
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