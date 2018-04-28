На Тюменском тракте в лобовом столкновении погиб пассажир ВАЗа

В пятницу, 28 апреля, на 41-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трёх автомобилей, где погиб пассажир одной из машин.

От удара машина улетела в кювет и перевернулась. Из повреждённого автомобиля пострадавших вытащили другие водители, оказавшиеся на месте аварии.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 58-летний водитель, имевший стаж вождения один год, ехал из Тюмени в Екатеринбург на ВАЗ-2170. При выполнении обгона он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с МАЗом, который ехал в том же направлении. От удара его отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал Volvo

— В результате ДТП от полученных травм скончался 57-летний пассажир автомашины ВАЗ , водитель ВАЗа в тяжёлом состоянии доставлен в 36-ю больницу города Екатеринбурга, — рассказали Е1.RU в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В начале апреля на Тюменском тракте фура протаранила четыре легковушки, а в марте во время на этой трассе погибли два человека.