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На Тюменском тракте в лобовом столкновении погиб пассажир ВАЗа
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На Тюменском тракте в лобовом столкновении погиб пассажир ВАЗа 

e1.ru 20 часов назад
Фото: e1.ru
В пятницу, 28 апреля, на 41-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трёх автомобилей, где погиб пассажир одной из машин.
От удара машина улетела в кювет и перевернулась. Из повреждённого автомобиля пострадавших вытащили другие водители, оказавшиеся на месте аварии.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 58-летний водитель, имевший стаж вождения один год, ехал из Тюмени в Екатеринбург на ВАЗ-2170. При выполнении обгона он не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с МАЗом, который ехал в том же направлении. От удара его отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал Volvo.
— В результате ДТП от полученных травм скончался 57-летний пассажир автомашины ВАЗ, водитель ВАЗа в тяжёлом состоянии доставлен в 36-ю больницу города Екатеринбурга, — рассказали Е1.RU в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
В начале апреля на Тюменском тракте фура протаранила четыре легковушки, а в марте во время на этой трассе погибли два человека.
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