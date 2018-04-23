В Липецкой области водитель ВАЗа погиб в столкновении с трактором

21 апреля в Тербунском районе в ДТП погиб 78-летний водитель «четырнадцатой», сообщила пресс-служба регионального МВД

Водитель легковушки столкнулся с трактором под управлением 59-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «четырнадцатой» погиб на месте до приезда скорой помощи.

Ещё одно ДТП случилось в тот же день в селе Волово. На улице Заречной 37-летний водитель СеАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего его машина перевернулась. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

Всего за прошедшие трое суток, с 20 по 22 апреля, на дорогах Липецкой области случилось 11 ДТП, в которых 16 человек пострадали и двое погибли.