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В Липецкой области водитель ВАЗа погиб в столкновении с трактором
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В Липецкой области водитель ВАЗа погиб в столкновении с трактором 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
21 апреля в Тербунском районе в ДТП погиб 78-летний водитель «четырнадцатой», сообщила пресс-служба регионального МВД.
Водитель легковушки столкнулся с трактором под управлением 59-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «четырнадцатой» погиб на месте до приезда скорой помощи.
Ещё одно ДТП случилось в тот же день в селе Волово. На улице Заречной 37-летний водитель СеАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, из-за чего его машина перевернулась. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.
Всего за прошедшие трое суток, с 20 по 22 апреля, на дорогах Липецкой области случилось 11 ДТП, в которых 16 человек пострадали и двое погибли.
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