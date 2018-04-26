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В Октябрьском районе «Ваз» влетел под «Камаз»
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В Октябрьском районе «Ваз» влетел под «Камаз» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 апреля в 16:50 в Октябрьском районе на 66 км автодороги «Нягань — Талинка».
27-летнй водитель на автомобиле «ВАЗ 2115» ехал сзади грузовика «Камаз». Мужчина не учел безопасную дистанцию. При повороте «Камаза» налево произошло столкновение.
В результате удара водитель легковушки получил травмы.
Как отмечают в окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили различные травмы.
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