В Октябрьском районе «Ваз» влетел под «Камаз» 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 апреля в 16:50 в Октябрьском районе на 66 км автодороги «Нягань — Талинка».
27-летнй водитель на автомобиле «ВАЗ 2115» ехал сзади грузовика «Камаз». Мужчина не учел безопасную дистанцию. При повороте «Камаза» налево произошло столкновение.
В результате удара водитель легковушки получил травмы.
Как отмечают в окружной ГИБДД, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили различные травмы.