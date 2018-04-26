В Октябрьском районе «Ваз» влетел под «Камаз»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 апреля в 16:50 в Октябрьском районе на 66 км автодороги «Нягань — Талинка».

27-летнй водитель на автомобиле « ВАЗ 2115 » ехал сзади грузовика «Камаз». Мужчина не учел безопасную дистанцию. При повороте «Камаза» налево произошло столкновение.

В результате удара водитель легковушки получил травмы.