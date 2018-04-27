В Оренбурге в столкновении «ВАЗа» и Mazda пострадала 56-летняя пенсионерка 

В Оренбурге около дома по улице Шевченко, 30 столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и Mazda.
По предварительной информации полицейских, 28-летняя оренбурженка, управлявшая иномаркой, не предоставила преимущество в движении и врезалась в «ВАЗ», за рулем которого находился 27-летний житель Оренбургского района.
Ушиб позвоночника получила 56-летняя пассажирка отечественной машины.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, по тогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщае6т УМВД региона.