В Прикамье водитель ВАЗа сбил 9-летнего ребёнка

В субботу, 14 апреля, в Чайковском произошло ДТП. ВАЗ сбил ребёнка.

Как рассказали в ГУ МВД России по пермскому краю, около 14 часов на улице Кобалевского 32-летний водитель автомобиля ВАЗ— 211440 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, 9-летний ребёнок перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП подросток получил различные травмы. Его увезли в больницу. Водителя проверили на алкоголь. Тест показал, что он был трезвым.