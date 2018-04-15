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В Прикамье водитель ВАЗа сбил 9-летнего ребёнка
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В Прикамье водитель ВАЗа сбил 9-летнего ребёнка 

АиФ Пермь 37 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В субботу, 14 апреля, в Чайковском произошло ДТП. ВАЗ сбил ребёнка.
Как рассказали в ГУ МВД России по пермскому краю, около 14 часов на улице Кобалевского 32-летний водитель автомобиля ВАЗ— 211440 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, 9-летний ребёнок перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП подросток получил различные травмы. Его увезли в больницу. Водителя проверили на алкоголь. Тест показал, что он был трезвым.
ГИБДД проводит проверку обстоятельств ДТП.
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