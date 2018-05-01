В Сакмарском районе возможно нетрезвый водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет

30 апреля в Сакмарском районе на 20 км автодороги «Чебеньки-Троицкое» произошло ДТП.

Правоохранители предварительно выяснили, что днем у села Никольское 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

Мужчина получил различные травмы и переломы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.