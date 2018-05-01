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В Сакмарском районе возможно нетрезвый водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет
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В Сакмарском районе возможно нетрезвый водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
30 апреля в Сакмарском районе на 20 км автодороги «Чебеньки-Троицкое» произошло ДТП.
Правоохранители предварительно выяснили, что днем у села Никольское 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.
Мужчина получил различные травмы и переломы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.
Как сообщает УМВД по Оренбургской области, по итогам проверки будет приянто процессуальное решение.
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