В Сакмарском районе возможно нетрезвый водитель на ВАЗе опрокинулся в кювет 

30 апреля в Сакмарском районе на 20 км автодороги «Чебеньки-Троицкое» произошло ДТП.
Правоохранители предварительно выяснили, что днем у села Никольское 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.
Мужчина получил различные травмы и переломы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.
Как сообщает УМВД по Оренбургской области, по итогам проверки будет приянто процессуальное решение.