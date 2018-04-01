В Ставропольском районе в ДТП с фурой погиб водитель ВАЗа

Прибывшие сотрудники полиции, оказали первую помощь пострадавшим, вызвали бригаду медиков, оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движение, установили и опросили очевидцев случившегося.

По предварительным данным, 58-летний водитель ВАЗ двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. Около 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре DAF, в результате чего произошло столкновение.

Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.