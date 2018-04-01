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В Ставропольском районе в ДТП с фурой погиб водитель ВАЗа
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В Ставропольском районе в ДТП с фурой погиб водитель ВАЗа 

Волга Ньюс 5 часов назад
Прибывшие сотрудники полиции, оказали первую помощь пострадавшим, вызвали бригаду медиков, оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движение, установили и опросили очевидцев случившегося.
По предварительным данным, 58-летний водитель ВАЗ двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. Около 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре DAF, в результате чего произошло столкновение.
Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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