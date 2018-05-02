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В Воронежской области водитель ВАЗа съехал в кювет: погиб 30-летний мужчина
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В Воронежской области водитель ВАЗа съехал в кювет: погиб 30-летний мужчина 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
1 мая около 14.20 в Воронежской области в ДТП погиб пассажир съехавшего в кювет ВАЗа, сообщила пресс-служба регионального МВД.
43-летний воронежец за рулем ВАЗ-21102 на восьмом км трассы «Давыдовка-Аношкино-станция Аношкино» не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали в больницу, а его пассажир, 30-летний житель села Дракино, от полученных травм погиб на месте происшествия.
Всего за сутки на дорогах Воронежской области случилось 74 ДТП. В 10 авариях пострадали 14 человек и один погиб.
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