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Водитель сбил школьника, от удара ребенок сломал ногу
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Водитель сбил школьника, от удара ребенок сломал ногу 

АиФ-Новосибирск 27 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске на улице Оловозаводской водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ сбил несовершеннолетнего. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
В дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок неподалеку от дома №7, расположенного на улице Оловозаводской.
Сообщается, что водитель в возрасте 34 лет управлял автомобилем «ВАЗ-2114» и следовал по улице Сержанта Коротаева со стороны улицы Оловозаводской в сторону улицы Чигорина. Затем он совершил наезд на мальчика в возрасте 10 лет.
Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Его доставили в больницу с переломом ноги.
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