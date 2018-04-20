Водитель сбил школьника, от удара ребенок сломал ногу

В Новосибирске на улице Оловозаводской водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ сбил несовершеннолетнего. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

В дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок неподалеку от дома №7, расположенного на улице Оловозаводской.

Сообщается, что водитель в возрасте 34 лет управлял автомобилем «ВАЗ-2114» и следовал по улице Сержанта Коротаева со стороны улицы Оловозаводской в сторону улицы Чигорина. Затем он совершил наезд на мальчика в возрасте 10 лет.

Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Его доставили в больницу с переломом ноги.