В центре Челябинска водитель иномарки снёс чугунное ограждение

Утром в воскресенье, 1 апреля, на площади Революции водитель BMW врезался в чугунное ограждение. В городской ГИБДД 74.ru сообщили, что в этой аварии обошлось без пострадавших.

Фото разбитой иномарки появились в сообществе «Регион 74» в соцсетях. Судя по повреждениям автомобиля, водитель ехал на большой скорости.

— 1 апреля в 7:08 на улице Цвиллинга произошло дорожно-транспортное происшествие, — уточнили в городской ГИБДД. — Водитель на повороте не справился с управлением и наехал на чугунное ограждение.

Сейчас все детали произошедшего уточняются. Был ли водитель пьян — пока не сообщается.

Эти чугунные ограждения на площади Революции начали устанавливать для благоустройства по распоряжению главы региона. Литой забор для центра Челябинска изготовили осуждённые. Цена контракта составила 2,8 миллиона рублей. Ранее против таких заборов выступил челябинский урбанист Лев Владов. Он уверен, что такой забор не сможет удержать автомобиль в случае ДТП, при этом ограждение разлетается в щепки.