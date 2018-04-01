Движение автомобилей на трассе М7 «Волга» в Балашихе будет ограничено с 22:00 14 апреля до 7:00 15 апреля

В ночь с 14 на 15 апреля на федеральной трассе М7 «Волга» в Балашихе будет ограничено движение, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«В связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода на 22 км трассы М7 «Волга» в районе остановки «Леоново» движение транспорта будет временно ограничено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь с 14 на 15 апреля, с 22:00 до 7:00, проезжая часть трассы в сторону Москвы будет сужена до одной полосы. В период с 2:00 до 2:40 движение на участке будет полностью перекрыто.