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В Рязанской области на М-5 перевернулась фура
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В Рязанской области на М-5 перевернулась фура 

Новости Рязани 5 часов назад
Фото: Новости Рязани
В понедельник, 02 апреля, в Скопинском районе Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием грузового автомобиля марки «Scania G400». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
По данным ведомства, инцидент случился около 06:30 на участке 257 километра М5. Водитель грузовика, 45-летний житель Новгородской области, по предварительной информации, потерял контроль над управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель получил травмы и с места происшествия пострадавшего доставили в больницу.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в УГИБДД по региону, за минувшие три дня в Рязанской области произошло 9 ДТП, 3 человека погибли, травмы получили 18 человек. Сотрудниками ДПС задержано 29 водителей в нетрезвом состоянии.
Фото: УМВД по Рязанской области
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