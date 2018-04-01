Попытка эвакуации автомобиля вызвала споры среди челябинцев

Попытка эвакуировать автомобиль челябинца, завершившаяся повреждением машины, стала поводом для споров среди жителей города, видеозаписью очевидец поделился в соцсети.

Судя по кадрам (предупреждение: в ролике присутствует ненормативная лексика), инцидент произошёл недалеко от главного корпуса ЮУрГУ. Очевидец включил камеру, чтобы запечатлеть, как эвакуатор, по его мнению, пытается незаконно увезти припаркованную иномарку. Мужчина доказывал работникам службы, что они не имеют права ничего делать в отсутствие сотрудников ДПС . Пока продолжался спор, к машине вернулся хозяин, и работники уже решили отказаться от своих намерений, однако в этот момент механизм эвакуатора ударил автомобиль по крыше. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, владелец авто отправился к ним для разбирательства. Автор видео выразил надежду, что запись позволит челябинцу добиться возмещения ущерба.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Многие горожане похвалили очевидца, который не позволил увезти машину, и стали вспоминать о правилах эвакуации. Другие были настроены не столь оптимистично.

«Таких там часто увозят, при мне один раз 3 машины дернули, оно и правильно, парковаться надо правильно, а не как-бы бросить свою машину, а когда эвакуируют, так «вы не имеете права», всё они имеют. Уроком будет таким парковщикам, которые парковаться не умеют», — написал один из участников обсуждения.

«Никто не спорит, но всё надо делать по закону, а не по беспределу», — ответил на это другой горожанин.

«Всё это хорошо конечно, что есть видео, оператор красавчик, но судиться устанет за эту вмятину, нервов и времени истратит вагон, триста пятьдесят раз пожалеет об этом! Как знающий говорю!», — написал ещё один челябинец.

Подробнее о том, кто и как занимается эвакуацией автомобилей в Челябинске — в нашем материале.