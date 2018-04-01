Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Лахденпохье

В темноте пешеход неожиданно вышел на проезжую часть.

Сегодня в 3.20 ночи в Лахденпохье в аварии погиб пешеход. Об этом сообщило Управление ГИБДД Карелии.

На 222 км автодороги «Сортавала», по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Жигули 14-й модели (178 регион) совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правой обочине и неожиданно вышел на проезжую часть. В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда медиков.

Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 50 лет. По факту ДТП проводится проверка. Водитель автомобиля трезв.