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Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Лахденпохье
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Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля в Лахденпохье 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
В темноте пешеход неожиданно вышел на проезжую часть.
Сегодня в 3.20 ночи в Лахденпохье в аварии погиб пешеход. Об этом сообщило Управление ГИБДД Карелии.
На 222 км автодороги «Сортавала», по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Жигули 14-й модели (178 регион) совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правой обочине и неожиданно вышел на проезжую часть. В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда медиков.
Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине около 50 лет. По факту ДТП проводится проверка. Водитель автомобиля трезв.
По материалам: ptzgovorit.ru
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